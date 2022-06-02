TÜİK'te yeni daire başkanlığı kuruldu

TÜİK hizmet birimlerinde bazı daire başkanlıklarının isimleri ve görevlerini değiştirirken, 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı'nı bünyesine kattı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurumun mevcut daire başkanlıklarındaki isimleri ve görevlerinde yönetmelikte 'Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı', 'Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı' ile 'Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı' olarak değiştirilirken, 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı'nın kurulması kararlaştırıldı.

Kurumun dağıtım politikasını belirleyecek ve bu politikanın uygulanmasını sağlayacak 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı' ayrıca, veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak, yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanması sağlamakla görevli olacak. Ayrıca, Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütecek, Resmi İstatistik Programı'nı hazırlayacak, izleyecek ve değerlendirecek.

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