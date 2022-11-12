TÜİK'te bu kez başkan yardımcısı görevden alındı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnamede görevden almalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Kararnamede Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Amasya Gençlik ve Spor İl Mdüürü Kadir Kılıç görevden alındı.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

Hatırlanacağı gibi Fatih Şahin, TÜİK'in açık olan başkan yardımcılığı görevine geçtiğimiz Nisan ayında atanmıştı.

1982 Samsun doğumlu Şahin, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş, 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda Uzman olmuştur. 2013-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak görev yapan Şahin, 2020 yılında sırasıyla Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştü.