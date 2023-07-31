TÜİK son verileri açıkladı... Hizmet sektöründe 'Peyzaj' revaçta

TÜİK, Haziran ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)'ni yayımladı. H-ÜFE yıllık yüzde 68,90, aylık ise yüzde 9,57 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 49,14 artış gösterirken, yıllık H-ÜFE'ye göre bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 130,04 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı H-ÜFE 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 82,20 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,40, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,15, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 98,90 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 10,26 arttı.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,27, havayolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,07, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılıkiçin) yüzde 49,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 130,04, istihdam hizmetleri yüzde 126,21, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde109,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023

Aylık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Sektörlere göre H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2023