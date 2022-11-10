TÜİK: İnşaat maliyetleri arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 119,83, aylık ise yüzde 1,57 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı. Artışta temel belirleyici malzeme ve işçilik maliyetleri oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 arttı.