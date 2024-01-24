TÜİK eleştirileri 'art niyetli' buldu!

TÜİK, tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan resmi TÜFE verisini eleştirmenin 'art niyetli' bir yaklaşım olduğunu kaydederek, konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) algılanan enflasyon ve TÜFE ile ilgili kamuoyu duyurusu yaptı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı görüldüğüne dikkati çekildi.

"TÜFE, her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564.710 fiyat derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen hesaplama sistemidir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında Algılanan Enflasyon olarak ifade edilen veri ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında yer alan ve vatandaşlara yöneltilen “Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının % kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz.” sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabilmektedir. Söz konusu anketin mikro verisi, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açıktır. Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve yukarıda arz edilen tek

soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden, resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Zira tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı %64.77 iken, tüketicilerin tahmini %96’dır" .