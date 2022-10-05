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TÜİK Başkanı'ndan Mehmet Savran'a ziyaret
GÜNDEM 05.10.2022, 09:05
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’yı başkanlık makamında konuk ederek bir süre görüştü. Ziyarette Çetinkaya ile Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeleri paylaşan Savran, ziyaret sonunda Çetinkaya’ya yöresel el sanatı ürünlerinden çanak tabak amfora hediye etti.
Çetinkaya ise Savran’a Nevşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevinde başarılar diledi.
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