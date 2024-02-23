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TÜİK açıkladı... Yapı ruhsatlı yapıların yüzölçümü arttı

GÜNDEM 23.02.2024, 18:26
TÜİK açıkladı... Yapı ruhsatlı yapıların yüzölçümü arttı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 8,8 arttıANKARA (İGFA) - TÜİK verilerine göre, 2023 yılının son çeyreğine yönelik 'Yapı İzin İstatistikleri' yayımlandı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %7,9, daire sayısı ,0 ve yüzölçümü %8,8 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 55,9'U KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 60,3 milyon m² iken; bunun 33,7 milyon m²'si konut, 12,8 milyon m²'si konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 71,2 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 42,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,3 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise verilere göre yüzde 10,5 azaldı

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %56,5'İ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 37,2 milyon m² iken; bunun 21,0 milyon m²'si konut, 8,5 milyon m²'si konut dışı ve 7,7 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %72,1 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 26,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

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