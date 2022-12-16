TÜİK açıkladı... 2020 yılı girişimlerinin yüzde 84'ü hayatta kaldı

TÜİK verilerine göre 2020 yılında kurulan girişimlerin yüzde 84'ü 2021'de hayatta kalmayı başardı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin Girişimcilik ve İş Demografisi'ne ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Girişimlerin 2020 yılındaki doğum oranı yüzde 14,7 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,0 iken, 2021 yılında doğum oranı yüzde 16,0'a, istihdam payı ise yüzde 5,6'ya çıktı.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2021 yılında yüzde 34,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde17,3 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,7 ile imalat sektörleri takip etti.

Girişimlerin 2018 yılındaki ölüm oranı yüzde 11,4 iken 2019 yılında yüzde 12,1'e çıktı. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2018 yılında yüzde 4,3 iken 2019 yılında da yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,2 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021 yılında yüzde 17,6, ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,6 oldu.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021 yılında yüzde 32,3'ü imalat, yüzde 20,9'u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,8'i ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021 yılında yüzde 32,5'i imalat, yüzde 26,6'sı toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11,2'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat sanayinde 2021 yılında doğan girişimlerin yüzde 60,7'si düşük teknoloji ürünleri üretti

Bu arada istatiski verilerde; kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ciro payı yüzde 20,5 olurken, kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki istihdam payı yüzde 27,7 oldu. Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ihracat payı yüzde 14,0 olurken, ithalat payı yüzde 9,0 oldu.