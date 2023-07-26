TÜGVA Kayseri'den Palancıoğlu'na ziyaret

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de yapılan işlerin yanı sıra geçliğe de büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, “En büyük sermayemiz gençlerimizdir. Bilgili nesil, geleceğimizin daha refah içinde olması anlamına geliyor. Bu nedenle çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırımlar çok önemli. Biz de belediye olarak gençler için çok güzel projeler hayata geçiriyoruz.

Gençlerimizin gelişiminde emeğini ve gayretini esirgemeyen, nitelikli ve sağlıklı gençler yetiştirme hayalini gerçekleştiren TÜGVA’nın belediyemizi ziyareti bizleri mutlu etti. Gençlerin eğitim, kültür, sosyal ve sportif alanlarda gelişimine katkı sunmayı hedefleyen TÜGVA'nın Kayseri İl Başkanı Sayın İsmail Vefa Bayırbaş ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dilerim. Başarıları daim olsun.” dedi.

Türkiye’nin en büyük gençlik yapılanması olarak bilinen TÜGVA’nın Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ise; gençliğin sosyal, fiziksel, manevi gelişimlerini gözeterek, ilerlemelerine katkı sağlamaya yeni görevlerinde de devam edeceklerini belirtti.