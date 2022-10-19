TÜGVA Bursa’da görev değişimi

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya’nın 9 Ekim'de gerçekleşen TÜGVA Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirmesi nedeniyle Bursa’da İl Temsilciliği görevine Teşkilat Koordinatörü Murat Atlı görevlendirildi.BURSA (İGFA) - TÜGVA Bursa İl Temsilcisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi ardından Teşkilat Koordinatörü Murat Atlı, İl Temsilcisi oldu.

MURAT ATLI KİMDİR?

1995 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta ve lise eğitimini İstanbul’da alan Murat Atlı, üniversite eğitimini ise Bursa Uludağ üniversitesi Fen edebiyat fakültesi Tarih bölümünde tamamlamıştır. Halihazırda Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Üniversite yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almıştır. 2019- 2022 yılları arasında Tügva Bursa teşkilat koordinatörü olarak görev yapmıştır.

17 Ekim 2022 de Tügva Bursa İl Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.