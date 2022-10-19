Son Dakika

TÜGVA Bursa’da görev değişimi

GÜNDEM 19.10.2022, 13:30
TÜGVA Bursa’da görev değişimi

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya’nın 9 Ekim'de gerçekleşen TÜGVA Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirmesi nedeniyle Bursa’da İl Temsilciliği görevine Teşkilat Koordinatörü Murat Atlı görevlendirildi.BURSA (İGFA) - TÜGVA Bursa İl Temsilcisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi ardından Teşkilat Koordinatörü Murat Atlı, İl Temsilcisi oldu.

MURAT ATLI KİMDİR?

1995 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta ve lise eğitimini İstanbul’da alan Murat Atlı, üniversite eğitimini ise Bursa Uludağ üniversitesi Fen edebiyat fakültesi Tarih bölümünde tamamlamıştır. Halihazırda Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Üniversite yıllarından itibaren çeşitli  sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almıştır. 2019- 2022 yılları arasında  Tügva Bursa teşkilat koordinatörü olarak görev yapmıştır.

17 Ekim 2022 de Tügva Bursa İl Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3