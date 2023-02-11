TÜGİS üyeleri depremzedelerin yanında

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) üyeleri, Kahramanmaraş merkez üssü olan, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen deprem sonrasında bölgede yardım faaliyetlerine destek oldular.ANKARA (İGFA) - Üyelere ulaşarak depremin etkileri hakkında bilgi aldığını aktaran TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, bölgede faaliyet gösteren gıda sanayicilerinin hasarsız tesislerini depremzedelerin barınmaları için geçici olarak tahsis ettiğini aktardı. Yetkililerle koordineli bir şekilde yardımların gerçekleştiğini ifade eden Sidar, yaraları sarmak için bölge halkına desteklerinin devam edeceğini iletti.

Ülkemizin ilk işveren sendikalarından Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde gerçekleşen yıkıcı depremler sonrasında üyeleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçti. Bölgedeki TÜGİS üyesi olan gıda sanayicileri ile irtibat kurduğunu aktaran TÜGİS Başkanı İsmail Kaan Sidar, ‘’Üyelerimizin bölgedeki tesislerinde deprem nedeniyle oluşan bir hasar ya da yıkım tespit edilmedi. Depremzedelere destek olmak isteyen üyelerimiz bu tesislerini geçici olarak depremzedelerin barınması için tahsis ettiler.’’ dedi.

TÜGİS’in aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kurucularından olduğunu hatırlatan Kaan Sidar, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol liderliğinde Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Bakanlıklar ve AFAD ile iletişimlerinin sürdüğünü iletti. Bunun yanında Başkan Sidar, Özgür Burak Akkol’un da bölgeye giderek hem vatandaşlarla hem de yetkililerle bir araya gelerek destek olduğu bilgisini verdi.

TÜGİS Başkanı Sidar, üyelerin kurumlardan gelen talepler doğrultusunda destek vermeye devam ettiklerinin altını çizdi. TÜGİS üyesi gıda sanayicilerinin gıda yardımları başta olmak üzere yaptıkları ayni ve nakdi yardımların 250 Milyon TL değerine yaklaştığını belirten Sidar, yardımların kesintisiz devam edeceğini belirtti. Sidar, ‘’ Bölge halkının acısını paylaşıyoruz, vatandaşlarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz. Böyle bir zamanda, TÜGİS üyesi gıda sanayicileri yaraların sarılması için vatandaşlarımızın yanında olmaya ve bölgeye yardımlarını göndermeye devam edeceklerdir.’’ dedi.