TÜGİAD'ın yeni binasına kavuştu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) yeni genel merkez binası Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı.ANKARA (İGFA) - TÜGİAD'ın yeni genel merkez binasının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, genç iş insanlarının, yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek, mesleki, ekonomik dayanışma içerisinde olmasını sağlamak bakımından TÜGİAD gibi kuruluşların önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Bakan Bolat, Türkiye çapında 113'ü kadın olmak üzere 757 üyesi olan, hızla büyüyen yapısı, gelişmeci ve yenilikçi anlayışı ile etkili bir sivil toplum kuruluşu olan TÜGİAD’ın yeni genel merkezinin hayırlı olmasını diledi. TÜGİAD Genel Başkan Gürkan Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik eden Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisinin gelişmesi adına adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı tesis etmek amacıyla alın teri döken tacirlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Açılış sonrasında Bakan Bolat, TÜGİAD yöneticileriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.