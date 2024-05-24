Son Dakika
Tugay Komutanı Erhan Akgül’den Mehmet Özcan’a ziyaret
Keşan 4 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenereal Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti
GÜNDEM 24.05.2024, 09:57
Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenereal Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenereal Erhan Akgül, 31 Mart’ta 4.dönem Keşan Belediye Başkanı seçilen Op.Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Akgül, ziyaretinde Özcan’a hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi.
Özcan’da “4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül’ü belediyemizde misafir etmekten onur duyduk. İade-i ziyaretleri için komutanımıza teşekkür eder, görevinde kolaylıklar dileriz.”
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Kasımpasa
|37
|53
|7. Alanyaspor
|37
|51
|8. Sivasspor
|37
|51
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|37
|43
|13. Kayserispor
|37
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Hatayspor
|37
|38
|18. Karagümrük
|37
|37
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|94
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|37
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
|20. Almeria
|37
|18
Röportaj & Söyleşi Tümü