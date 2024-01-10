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TÜDKİYEB: Ziraat Mühendisliğine gereken değer verilmeli

GÜNDEM 10.01.2024, 10:30
TÜDKİYEB: Ziraat Mühendisliğine gereken değer verilmeli

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal öğretimin 178. Yılı münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal öğretimin 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul’da bugünkü adı ile Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama Çiftliğinde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başladığını ve bu nedenle de 10 Ocak gününü kapsayan haftanın Tarım Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Tarımda istenilen seviyeye gelmek için tarımsal öğretim ve eğitimin günümüzde çok daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Çelik, Türkiye'de gelişiminde ve insanlarımıza gıda temininde tarım oldukça önemli olduğunu kaydetti.

"Tarımın gelişiminde ise tarımın temel taşları olan çiftçi, üretici, yetiştirici önemli" diyen Çelik, "Yine tarımın gelişiminde Ziraat Mühendisi önemli. Dolayısıyla tarımda öğretim ve eğitim çok daha fazla önemli. Tüm bu önemli dediğimiz şeylerin farkındayız ve her fırsatta her yerde söylüyoruz ama tarımsal öğretimde çok başarılı olduğumuzu maalesef söyleyemiyoruz.  Son yıllarda plansız ve kontrolsüz biçimde ziraat fakülteleri ve programların çok sayıda açılması yanında hiçbir öğretim programına yerleşemeyen öğrencilerin istemeyerek de olsa tercihlerini Ziraat Fakültelerinden yana kullanması, tarımsal öğrenimdeki kalitenin düşmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Diğer taraftan çok sayıda fakülteden mezun olan binlerce ziraat mühendisinin işsizlik problemi yaşadığı ve birçoğunun meslek dışında çalışma zorunda kalmaları üzüntü verici bir durum olmuştur. Bu haliyle gerek insan kaynaklarımız gerekse zamanımız heba olmaktadır. Dolayısıyla bu konuların yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve tarımsal öğretimde başarılı bir düzeye gelinmesi mutlaka sağlanmalıdır.“ diye konuştu.

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