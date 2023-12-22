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TÜDKİYEB: Üreten biziz, fiyatları belirleyen başkası!

GÜNDEM 22.12.2023, 09:32
TÜDKİYEB: Üreten biziz, fiyatları belirleyen başkası!

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada yetiştiricilerin her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, yetiştiricilerin ürettikleri ürünlerin fiyatlarını kendilerini belirleyemediğine dem vurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada yetiştiricilerin her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, ekonomik faktörlere bağlı olarak girdi maliyetleriyle birlikte diğer maliyetlerin her geçen gün görülmemiş oranlarda yükseldiği ortamda yetiştiricilerin zararına da olsa üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Emeğini 85 milyon insanın yemeğine dönüştüren yetiştiricilerin her türlü övgüye layık olduğunu ifade eden Çelik, "Eti sütü üreten biziz, fiyatları belirleyen başkaları" diyerek, fiyatları birliklerin belirlemesi gerektiğini söyledi.

Çelik, yetiştiricilerin ürettikleri ürünlerin fiyatlarını kendilerinin belirleyemediğine dikkat çekti.

"Üretiyor, yetiştiriyor ama fiyatları başkaları belirliyor" diyen Çelik, "Başkaları kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Yemin hammaddeleri çoğunlukla ithal edilirken burada da yetiştiriciler üzerinden ithalatçı kazanıyor ama yetiştirici kazanamıyor. Kasaplık hayvan veya et ithal eden kazanıyor bizim yetiştirici zararda. Sütte de durum farklı değil. Süt fiyatlarını da üretici değil sanayici belirliyor. Bizim talebimiz ette de sütte de fiyatların Yetiştirici ve Üretici Birlikleri tarafından belirlenmesidir. Yetiştirici Birlikleri pazarda, fiyat belirlemede etkin olarak rol almalıdır. Bu sağlanırsa üretici hak ettiği değerden kazanır ve kazandıkça da üretmeye daha bir şevkle devam eder. Üretim arttıkça sonuçta bunun faydasını tüketici görür. Uygun fiyatlardan bolca et ve süt tüketir. Üreticinin kazancı ile maliyetleri arasındaki dengeyi oluşturamazsak yıllar geçse de değişen bir şey olmaz kaybeden yine üretici ve tüketici, kazanan ise yine başkaları olur" diye konuştu.

Bu arada hayvancılıkta üretimin artırılması ile et ve süt fiyatlarında istikrarın yakalanacağına vurgu yapan Çelik, Türkiye'nin kırmızı et açığını kapatarak insanların bolca et tüketimini sağlamak için acil ve ciddi eylem planlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda Merkez Birliği olarak 32 maddeden oluşan ve 2023-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık eylem planı hazırlayarak Bakanlığımıza sunduklarını hatırlatan Çelik, "Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın nezdinde Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzden beklentimiz 5 yıllık eylem planımızın artısıyla eksisiyle değerlendirilerek biran önce uygulamaya konulmasıdır“ dedi.

Genel başkan Çelik, kırmızı et probleminde çözüm adresinin küçükbaş hayvancılık olduğuna da vurgu yaptı.

"Çözüm küçükbaş hayvancılıktadır" diyen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Çözümün formülü ise küçükbaş hayvan sayısı ile birlikte hayvanların verimlerinin artırılmasıdır. Kuzu eti en etkili ilaçlardan bile değerlidir. Onun için de kuzu etini değerli kılacak tedbirler hayata geçirilmeli, bunun için de sürekli olarak dile getirdiğimiz gibi meralardan kaba yem üretimine, çoban sorunundan girdi maliyetlerinin düşürülmesine ve daha da önemlisi küçükbaş eti tüketiminin özendirilmesi ve teşvik edilmesine kadar birçok konuya olduğundan çok daha fazla önem ve ağırlık verilmesi kırmızı ette yaşanılan sorunları en aza indirebilecektir. Dolayısıyla 2024 yılının küçükbaş hayvancılığın atılım yılı olması yolunda yoğun bir şekilde çalışmalara ağırlık verilmelidir ” diye konuştu.

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