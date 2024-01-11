TÜBİTAK BUTAL'da kalite rüzgârı

Kalite Birliği tarafından yürütülen '2023 Yılı Milli Egemenlik Ve Kalite Yılı' projesi kapsamında TÜBİTAK BUTAL'da verilen 11 eğitimin sertifika töreni gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK - BUTAL Müdürü Sedat Aktaş tarafından, Kalite Birliği eğitimcileri Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Mustafa Karaman, Ferudun Baykara, Mehmet Uğur Özdeniz, Hamdi Dilmenler, Mustafa Ekin, Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı'ya teşekkür plaketleri verildi.

Sertifika ve plaket törenin açış konuşmasını yapan TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş, verilen eğitimlerden faydalandıklarını, eğitimlerin ücretsiz ve sertifikalı olmasının önemine değinerek eğitimcilerin karşılıksız ve özveri ile verdikleri eğitimlerden dolayı eğitimcilere ve Kalite Birliğine teşekkür etti.

Kalite Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, TÜBİTAK'ın ülkemiz için önemine vurgu yaparak, ülkenin stratejik bir kurumuna eğitim alanında destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını, TÜBİTAK çalışanlarına eğitimlere göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, Kalite Şehri Bursa'da başlatmış oldukları eğitim seferberliğinin tüm yurda yayma hedefinde olduklarını ifade ederek, geleceğin temiz kalite anlayışı ile daha temiz olacak olduğunu ifade etti.

Sertifika ve plaket töreninde Liderlik Eğitimi veren Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, yapmış olduğu konuşmada, 'temiz kalite' vurgusunu yineledi.

"Temiz kalite anlayışını yaygınlaştırmadıĝımız sürece, kaliteyi kirleten ahlaksızlara tolerans tanıdığımız sürece geleceği aydınlık hale getiremeyiz" diyen Karaman, KalBir'in karşılıksız hizmet veren ve eğitimlerinden bir ücret talep etmeyen bir STK olduğunu belirtereki, "TÜBİTAK'da vermiş olduğumuz 11 eĝitim neticesinde burada vermiş olduğumuz 236 sertifikanın karşılığında sizlerden tek bir şey istiyoruz. Lütfen temiz kaliteye sahip çıkın. Milli Ses Ver Projesine destek verin. Milli Belgelendirme Sisteminin temsilcisi olarak gördüğümüz Türk Standartları Enstitüsünü destekleyin. TSE markalı ürünleri tercih ederek, israfa engel olun" çağrılarını yineledi.