TÜBİTAK 2204-A projesine Başkan Tekin’den tam destek

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ceylin Naz Eryılmaz’ın TÜBİTAK 2204-A projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinin yöresel katma değerli ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmasına Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den tam destek geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Emrah Urhan ve Müdür yardımcısı Kübra Bilik Demirel Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Oluşturulan proje detaylarında planlanan araştırmaların Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu tarımı, şerbetçiotu üzerine ürün araştırmaları ve çeşitli laboratuvar çalışmaları yer alırken, Pazaryeri çömlekçiliği ve yöresel katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Pazaryeri ilçesini Bilecik’in Turizm - Kültür Merkezi haline dönüştürmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK 2204-A Araştırma Projelerinde sunulması hedeflenen çalışmaya belediyenin tam destek verdiğini kaydeden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Gençlerimizin ufuk açıcı çalışmalarında her zaman destekçileriyiz… Hele ki güzel ilçemizin bir adım daha ileriye gitmesi için bilimle harmanlanan, eğitimle şekillenen çalışmalar bizi daha da mutlu eder…” dedi. Başkan Tekin, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederek Pazaryeri ilçesinde yapılacak tüm çalışmalarda yanlarında olacaklarının sözünü verdi.