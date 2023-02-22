TÜBA, Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri'ni değerlendirdi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen ‘2023 Şubat Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı’ Ankara’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar toplantıya çevrimiçi katıldı.

"Türkiye’deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti", “2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi” ile “Türkiye’yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri” başlıklarında üç ana oturumdan oluşan değerlendirme toplantısına 23 üniversiteden bilim insanı katıldı. 20’nin üzerinde farklı bilim disiplininden 50’ye yakın akademisyen konuyu çok yönlü değerlendirdi.

Bilimsel çalışmalara destek vermek amacıyla toplantıya dinleyici olarak katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Şentop, Kahramanmaraş merkezli deprem ve felaketten çıkarılacak bilimsel sonuçlar olduğunu ve daha sonra sonuçlar üzerine hukuki çalışmalar yapılacağını bildirerek, "Ders alalım.' diyoruz. Ders almanın bence en temel şeyi bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Buradaki birçok akademisyen arkadaşımız sahada da çalışmışlar. Bu bakımdan TÜBA'ya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha derinlikli olarak, daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, sadece bu yaşamış olduğumuz depremlerle ilgili olarak çalışmalarını ifade ettiler. Çok istifadeli sonuçlar ortaya çıktı" dedi.

Yasal düzenlemeler noktasında, Meclis'te ne gibi çalışmalar yapılacağına dair soru üzerine de Şentop, dünyada ve Türkiye'de yaşanan büyük depremler ve afetlerden sonra mevzuatların gözden geçirildiğini hatırlattı. Şentop, bu kapsamda yönetmeliklerin değiştirilip ilave tedbirler alındığına dikkati çekerek, "Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak, bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç duyulduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis'te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyorum" diye konuştu.