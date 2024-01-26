TUA'dan deney sözlüğü... İşte uzaydaki deneylerde öne çıkanlar

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü"nü paylaşmayı sürdüren Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medya hesabı aracılığıyla deneyleri yakından tanıtıyor.ANKARA (İGFA) - TUA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneylerin tanıtımını sürdürüyor.

Ajansın paylaşmında, söz konusu deneyler arasında yer alan "VOKALKORD" ile "OKSİJEN SATÜRASYONU" deneyleri ile bu deneylerle ilgili terimlerin açıklamalarına yer verildi.

Herkesin merakla takip ettiği deneylerdeki öne çıkan terimler şöyle:

OKSİJEN SATÜRASYONU deneyiyle yapay zeka teknolojisi kullanılarak sağlık sorunlarının tespit edilmesi hedeflendiğini kaydeden TUA; hastalıkların tedavisinde erken teşhisin öneminin hayati olduğuna dikkati çekildi. Oksijen Satürasyonu adı verilen deney ile ilgili, "Yapay zeka desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedeflenmektedir" denildi.