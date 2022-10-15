TTK: Havalandırma ile metan gazı farklı konulardır!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan facia ile ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurumdaki tüm müesseslerde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapıldığının altı çizildi. TTK, bazı haberlerdeki ifadelerin yanlış ve dezenformasyon içerdiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde 25 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasında, yaralı madencilerin tedavileri hastanelerde devam ederken Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Kurum, sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "eksi kotlarda yüksek metan gazı" ve "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu" içerikli haberlerdeki ifadelerin 'yanlış' olduğundan açıklamaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" şeklinde lanse edildiğini öne süren Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, yazılı açıklamasında, söz konusu ifadenenin tamamen yanlış olduğunun altını çizdi. "Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır" denilen açıklamada, "Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müesssesi'nde üretim esnasında 'Kurum Degaj Yönergesi' hükümlerinin titizlikle uygulandığının altını çizildi.