TTB: İyi hal belgesinde rekor başvuru

Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için gereken "iyi hal belgesi" için aylık başvuru sayısının yılın ilk 10 ayında 2 bin 153 olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanalrının yurt dışında çalışabilmesi için gereken 'iyi hal belgesi' başvuruların Ekim ayında 215, 2022 yılının ilk 10 ayında toplam 2 bin 153 olduğunu duyurdu.

Bu sayının geçen sene bin 405, 2020’de ise 931 olduğu anımsatılan paylaşımda, TTB'ye göre 2012 yılında ise yalnızca 59 sağlık çalışanı iyi hal belgesi için başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1587357945561489409