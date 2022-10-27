TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'kimyasal silah kullandığını' iddia eden ve dün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
Fincancı'nın ifadesinde "Örgüt propagandası kastım yoktu" dediği öne sürüldü.
TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması ardından Uluslararası Af Örgütü, "İnsan Hakları Savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincacı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır" çağrısında bulundu.
Türk Tabipleri Birliği ise, sosyal medya hesabından #ŞebnemHocayaÖzgürlük etiketiyle, "Yaşamın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz!" mesajı verildi.
https://twitter.com/ttborgtr/status/1585627912463597570
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