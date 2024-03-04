TSYD Bursa Şubesinde Mehmet Ali Ekmekçi güven tazeledi

TSYD Bursa Şubesi olağan genel kurulu, bugün Kültürpark Medya Restaurant’ta toplanıyor.Esmanur GÜLBAHAR/ Ersel NALBANT /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - TSYD Bursa Şubesi mevcut başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve başkan adayı Cemal Ekentok, bugün gerçekleşecek genel kurulda yarışacaklar.

Kongreye, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da katılım sağladı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın divan başkanlığını yaptığı genel kurul başladı.

Salon Medya’da yapılan kurul, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongre, başkanlık divanı seçimiyle başladı. Faaliyet ve denetim raporları ve genel gelir-giderlerin okunması ile devam etti.

Kongrede yaptığı konuşmasına üyerelere teşekkür ederek başlayan TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık süreci boyunca yaptığı ve yeniden seçilirse yapacağı projeleri anlatarak, “Hep beraber TSYD bayrağını yukarı çekmek için mücadele ettik. Bütçemiz doğrultusunda kimseye gebe kalmadan TSYD markasının ağırlığını taşıdık. Mesleğimizde birincil öncelik olması gereken saygı, ahlak ve değer yargılarından asla vazgeçmedik. TSYD birçok spor dalına kapılarını açtı. Ayakları yere basan vaatlerle proje üretmeye devam ettik. Eleştirileri de can kulağıyla dinledik ve dinlemeye devam edeceğiz. Biz birlikte olmazsak başarılar yavan kalır. Üyeleri oluştururken mesleğin içinde olan kişileri seçtik. Kuralları bilen, mesleki anlamda geleceğe katkı sunan kişilerle yol başarıya ulaşacaktır. İdeal hedeflerimizden bir tanesi olan, bir spor çalıştayı gerçekleştirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Göreve geldiğinde yapmak istediği projelerden bahseden TSYD Başkan adayı Cemal Ekentok, “Bizim görevimiz, üyelerimizin mutluluğu ve bu derneğin Bursa Şubesindeki aidiyet duygularının artmasıdır. Spor medyası zor günler geçiriyor. Salonlarda, medyadan arkadaşların bulunması için çalışmalar yapacağım. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Genel kurulun son maddesi olan seçime geçildi ve üyelerin ardından başkan adaylarının oy kullanmasıyla seçim son buldu.

MEHMET ALİ EKMEKÇİ GÜVEN TAZELEDİ

Oylamayla yapılan seçim sonucunda TSYD Bursa Şubesi Başkanı, Mehmet Ali Ekmekçi oldu.