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TSYD Bursa Şubesi Gençlik Kupası'nda zafer Bursa Yıldırımspor'un

GÜNDEM 08.06.2022, 17:39
TSYD Bursa Şubesi Gençlik Kupası'nda zafer Bursa Yıldırımspor'un

TSYD Bursa Şubesi’nin düzenlediği U-13 Gençlik Kupası heyecanlı final müsabakaları ile noktalandı. Genç sporcuların çekişmeli ve zevkli karşılaşmaları sonucunda şampiyon Bursa Yıldırımspor oldu.BURSA (İGFA) - Dikkaldırım Spor Tesisleri’nde iki hafta boyunca süren heyecan sona erdi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi’nin organize ettiği U-13 Gençlik Kupası’nda 12 takım kıyasıya bir rekabete girerken, genç sporcular adeta futbol resitali sundu.

Yoğun bir maç programından futbolcuların aileleri de büyük zevk aldı. B ve C Grubu karşılaşmaları da büyük rekabete sahne oldu. B Grubu’nda günün ilk karşılaşmasında Arabayatağıspor ile Hürriyetspor mücadele etti. Maç Melih Yiğit Olcay ve Halin Narin’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İkinci maçta Gençsaray, Hüdavendigar Dikkaldırım’ı Yiğit Özkan’ın tek sayısıyla 1-0’la geçti. Üçüncü mücadelede Hürriyetspor, Hüdavendigar Dikkaldırım’a Halim Narin’in golüyle tek farklı üstünlük sağladı. Bir sonraki mücadelede Gençsaray Arabayatağıspor ile oynadı. Arabayatağı mücadeleden Taha Uslu ve Melih Yiğit Olcay’ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Gençsaray’ın golünü Doruk Can Aydın kaydetti. Grubun son karşılaşmasında Arabayatağıspor ile Hüdavendigar Dikkaldırımspor karşılaştı. Arabayatağıspor, Arda Kaya, Melih Yiğit Olcay’ın sayılarıyla 2-0’lık galibiyete uzandı.

ZAFERSPOR TURNUVADAN ÇEKİLDİ

C Grubu’nun ilk maçında Gülbahçespor ile Hüdavendigar Kartalspor karşı karşıya geldi. Tarafların mücadelesinden gol sesi çıkmadı.  Hüdavendigar Kartalspor ikinci maçta Nilüfer Çamlıca Gençlikspor ile karşılaştı. Emirhan Çocuk’un üç golle yıldızlaştığı maçı Nilüfer Çamlıca Gençlikspor 4-0 kazandı.

Nilüfer ekibinin diğer golünü Enes Topaloğlu attı. Grubun son maçında Gülbahçespor ile Nilüfer Çamlıca Gençlikspor karşılaştı. Gülbahçespor mücadeleyi Taha Kurtuluş’un tek sayısıyla galip bitirdi. Bu grupta Zaferspor gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından yeni yönetim kurulu tarafından turnuvadan çekildiğini açıkladığı için tüm karşılaşmalardan hükmen mağlup sayıldı.

ZEVKLİ MÜSABAKALAR

Bu sonuçlarından final müsabakaların yükselen takımlar A Grubu’nu ilk sırada bitiren Bursa Yıldırımspor, B Grubu’nun lideri Arabayatağıspor ile C Grubu zirvede tamamlayan Nilüfer Çamlıca Gençlikspor oldu. Final karşılaşmalarının ilk maçında Bursa Yıldırımspor ile Arabayatağıspor karşılaştı.

Yıldırım rakibini Cemal Tan’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. İkinci müsabakada Arabatayatağıspor ile Nilüfer Çamlıca Gençlikspor mücadele ederken, Arabayatağıspor maçtan Ejder ile Furkan’ın golleriyle 2-1 galip ayrılırken, Nilüfer temsilcisinin tek sayısı Enes’ten geldi.

Kupanın son maçında Nilüfer Çamlıca Gençlikspor ile Bursa Yıldırımspor mücadele etti. Yıldırım ekibi baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Semih, Ekrem, Kemal Efe ve Furkan’ın golleriyle 4-0’lık net bir sonuç elde etti. Lig statüsünde oynanan mücadeleler sonunda Bursa Yıldırımspor, TSYD Bursa Şubesi U-13 Gençlik Kupası’nın sahibi oldu.

GENİŞ KATILIM

Zevkli karşılaşmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Nurullah Yıldız, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Organizasyon Sorumlusu ve teknik direktör Mehmet Şengeldi, antrenör Seval Şengeldi, Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer ilçe yöneticisi Spor Komisyonu Başkanı Oktay Tosun, Eski Kramponlar Derneği Başkanı Salih Fındıkkaya, Eski Kramponlar Derneği yönetim kurulu üyeleri Arif Pulat ve Murat Gülova, eski sporcu ve teknik direktörler Ahmet Kılıç ile İbrahim Göstericiler, futbol il eski temsilcisi Cem Gençoğlu, TSYD üyesi gazeteci Mehmet Çetinkaya, Hüdavendigar Dikkaldırım Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yetim, antrenör Ahmet Biltekin, eski sporcular Celal Öyük ve Hüseyin Süral, Bursaspor Altyapı Antrenörü Metin Serbest, Bursasporx.com sahibi ve yönetmen Kaan Vardar, eski sporcu Ramazan Korkmaz,  Bursa Kaleci Akademi Sorumlusu ve teknik direktör Gürkan Albayrak ile sporcuların aileleri takip etti.

BÜYÜK COŞKU

Gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon Bursa Yıldımspor’a kupasını Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Nurullah Yıldız, ikinci Arabayatağıspor’a TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve üçüncüye ise Organizasyon Sorumlusu ve teknik direktör Mehmet Şengeldi teslim etti. Sporcular ve aileleri büyük bir coşku yaşadı.

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