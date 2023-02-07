TSK tüm unsurlarını deprem bölgesine sevk ediyor

TSK'nın ağır nakliye helikopterlerinin yanı sıra TSK 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugayları, deprem bölgelerine sevk edilmeye başlandı.ANKARA (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek için Ankara'dan havalandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Mehmetçik, vatandaşların ve devletin kurum kuruluşlarıyla birlikte omuz omuza arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlarken, yeni bir gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağır nakliye helikopterlerin bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere Ankara'dan havalandığını belirten Bakanlık, helikopterlerin personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getireceği bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1622884980702560258

Bu arada AFAD yetkililerinin gerçekleşen büyük depremde birçok alana yetişememesi ve vatandaşların kendi çabaları ile enkazı kaldırmaya çalışması sonrasında yurt genelinde birçok vatandaşın Türk ordusunun deprem bölgesine gönderilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bakanlık yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelibolu'daki 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'ndaki görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlar, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bölgeye hareket ettiğini duyurdu. 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugayları da bölgeye sevk ediliyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1622872506339131392