TSK'nın 'Şahin' gözü envanterde

Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen mini/mikro İHA'ların imhas için geliştirilen ŞAHİN sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere girdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini duyurdu.

Demir, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN, radardan bildirilen konuma yönlenme (angajman) sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1548593679664807941