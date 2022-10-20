TSK'nın 'kimyasal silah kullandığı' iddialarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1582956513609801730