TSK'dan Pençe-Kilit'te teöristlerin inlerine kilit!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi.

Haberi Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte paylaştı.

"Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!" mesajı veren Bakanlık, operasyonda ele geçirilen malzemelerin kullanılmaz hâle getirildiği vurgulandı.

Ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

▪️ 3 adet M-16 piyade tüfeği,

▪️ 2 adet AK-47 piyade tüfeği,

▪️ 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı,

▪️ 2 adet el bombası,

▪️ 45 adet el telsizi,

▪️ 4 adet dolu şarjör,

▪️ 2 adet termal silah üstü dürbün,

▪️ 2 adet fotoğraf makinesi,

▪️ Muhtelif malzeme.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1679770258482110466