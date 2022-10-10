TSE'de neler oluyor?

TSE’nin uhdesinde bulunan araç kontrol istasyonları için açacağı ihaleye siyasetin bulaşması sektörde tepki çekti.Kocaeli Haberci / KOCAELİ (İGFA) - Türk Standartları Enstitüsü yol ve yolcu güvenliğini sağlamak, otomotiv sektörünün ihtiyacını hissederek araç kontrol altyapısını oluşturmak için yap-işlet yöntemiyle ülkede 69 ilde özel sektörden hizmet alımı yaparken AKL Parti’de geçmiş dönemlerde üst düzey siyaset yapan isimlerin ihale döneminde TSE’ye baskı yaptığı ileri sürüldü.

TSE’nin taşeronluğunu yapan istasyon sahipleri işlerinin ellerinden alınmak istediğin, siyasilerin bunun için mevzuatı bile zorladıkları, kişiye özel ihale şartnamesi hazırlandığını iddia edildi.

ŞAİBELİ ÇED RAPORLARI ALIYORLAR

Ankara, Gaziantep, Kocaeli, Düzce, İzmir ve Antalya illerine yapılacak istasyonlar için valiliklerden alınması gerekli ÇED raporunu yasal altyapıya sahip olamadıkları için alamayanları siyaseti devreye soktuğunu iddia eden istasyon sahipleri, “Bunun için valilikler devreden çıkarılarak ÇED raporu bile Ankara’dan alınıyor. Henüz ihale tarihi bile açıklanmadan siyasilerden güç alanlar sanki ihaleyi almış gibi yatırım yapıyor. Siyasi nüfuz kullanılarak işimizin elimizden alınmasını istemiyoruz” diyerek tepkilerini ortaya koydu.