Trilye’nin kara incisi sofralarımıza nasıl geliyor? İşte zeytinin serüveni...

Trilye halkının geçim kaynağı kara incinin hasat zamanı başladı. Zeytin, sofralarımıza hangi aşamalardan geçerek geliyor? İşte zeytinin üretim hikayesi…Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Zeytinin üretiminin ciddi bir emek ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, zeytinde hasadın Aralık ayının başına kadar sürdüğünü ifade etti.

Tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi zeytinin de meşakkatli bir ürün olduğunu ifade eden Başkan Soylu, "Yılın başından sonuna kadar budaması ile başlayıp ilaçlama, sulama aşamalarının ardından zirai mücadele devam ediyor. Zeytin, hasat başlayana kadar emek isteyen, bölgemizin kara elmasıdır. Ailelerimizin de geçim kaynağını oluşturuyor. Sofralara gelene kadar da birçok işlemden geçiyor. Önce üreticiler olarak üretiyoruz, daha sonra da Marmarabirlik’e teslim ediyoruz. Marmarabirlik, ürünü doğal fermente şeklinde olgunlaştırıyor ve sonra sofralarımıza kadar getiriyor. Biz Mudanya Kooperatifi olarak 300-350 kişi ile çalışıyoruz. Sezonda bu rakamlar daha da artıyor. Bölgemizin insanlarını tercih ediyoruz, kendi personelimiz de bölge halkıdır ve zeytinci çocuklarıdır" diye konuştu.

Ürün alım kampanyasınü sürdürdüklerini kaydeden Başkan Soylu, son yıllarda makineli hasat yapıldığı için işlemin daha hızlı ilerlediğini ifade ederek, “Eskiden Mart ayına kadar yapılan hasat, makineler sayesinde yıl bitmeden aralık ayında bitebiliyor. Motorlu makinelerimiz var, elektrikli sırta takmalı bataryalarımız var, insan gücünden ziyade makine gücü ile hasat yapıyoruz. Aralık ayı çıkmadan hasat bitiyor. Kurumumuz bu sene de üreticinin yanında durdu. Tavan fiyatta 125, taban fiyatta da 47 TL gibi bir fiyat açıkladı. Alt ve orta tane olan zeytinlerde artış oranı yüksek" dedi.

“ÜRETİCİ, MARMARABİRLİK ALIM POLİTİKALARINDAN MEMNUN”

Üreticinin Marmarabirlik’in alım politikalarından oldukça memnun olduğuna ve bu yılın bereketli geçtiğine dikkat çeken Soylu, “Marmarabirlik, son 3 yıldan beri kota uygulanmadan alım yapıyor. Birliğimiz, genel başkanımız ve başkan vekilimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Rekoltenin az olmasından dolayı da zeytinin tanesi bu yıl biraz daha iri. Bereketli bir yıl diyebilirim" diye konuştu.