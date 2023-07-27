Trendyol'a Rekabet'ten ceza

Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (TRENDYOL) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla ilgili kanunun ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla kararıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TRENDYOL çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurulunun 23.09.2021 tarih ve 21-44/650-M sayılı kararıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nda dün görüşülen dosyanın müzakeresi sonucunda, TRENDYOL’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’ye 61 milyon 342 bin 847 lira 73 kuruş idari para cezası uygulanmasını kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca şirketin 4. maddede belirtilen yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kararın gerekçesi, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere daha sonra tebliğ edilecek.

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