Tramvay yoluna park edilen araçlar çekiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tramvay hattında araç kullanan ve park eden araçlara izin vermiyorKOCAELİ (İGFA) - Tramvay hattını kullanan veya hat üzerine araç parkeden araçlar tramvay seferlerinin aksamasına neden oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler düzenli olarak bu alanlarda çalışma yapıyor.

Büyükşehir Zabıta ekipleri park yasağına uymayan araçları tespit etmek için her gün tramvay güzergahında düzenli denetimlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında park eden araçlara zabıta ekipleri müdahale ederken tramvay hattını kullanarak yol alan araçlar hakkında ise polis ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor. Park edilen araçlar Zabıta ekiplerince çekiliyor.