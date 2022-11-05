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Tramvay Kayseri'ye yakışacak

GÜNDEM 05.11.2022, 17:30
Tramvay Kayseri'ye yakışacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nın ilk tramvay aracını düzenlenen muhteşem bir törenle teslim aldıklarını belirterek, “Hayırlı olsun Kayseri’m. Kayseri’miz tüm hizmetlerin en iyisine layıktır” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle, Ankara ili Sincan OSB’de Bozankaya Fabrikası, Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi’nde gerçekleşen tören ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracını aldıklarını belirtti.

Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nda yüzde 95 oranında ilerleme kaydedildiğini ifade eden Büyükkılıç, 6,7 kilometre uzunluğundaki hattın istasyon sayısının 11 olduğunu, dolgu, beton imalatları, ray montajları, kataner direk ve tel montajları, elektrik ve fiberoptik kablo işlerinin tamamlandığını hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, sinyalizasyon, peyzaj ve istasyon çalışmaları devam eden projeyi yakından bizzat takip ettiklerini vurgulayarak, ilk tramvay aracını düzenlenen muhteşem bir törenle aldıklarını ifade etti.

“KAYSERİ’MİZ TÜM HİZMETLERİN EN İYİSİNE LAYIKTIR”

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattımızın ilk tramvay aracını Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’ndan Ankara’da düzenlenen törenle teslim aldık. Hayırlı olsun Kayseri’m. Kayseri’miz tüm hizmetlerin en iyisine layıktır” dedi.

Bu proje ile birlikte Kayseri Şehir Hastanesi’ne, Şehirlerarası otobüs terminaline, Nuh Naci Yazgan Üniversite’sine ve Mobilyacılar Sitesi’ne çok daha hızlı, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.  

Başkan Büyükkılıç, bu yıl sona ermeden faaliyete alınması planlanan hattın, yakın bir zamanda Kayseri’de tramvay hattının açılışının yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

YENİ TRAMVAY NASIL TASARLANDI?

Kayseri’de çalışacak 5 araçtan birisi olan ve törenle teslim edilen yeni tramvay aracının özellikleri şu şekilde olacak: Tramvayların uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’na özel olarak üretilen 5 tramvay aracın tasarımında Kayseri’nin ihtiyacına ve uyumuna göre tasarlandı. Yeni teknolojiler kullanılırken, çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarının yanı sıra, ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara özen gösterildi.

Üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirilirken, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullanıldı. Ayrıca bisiklet ve scooter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yapıldı.

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