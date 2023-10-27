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Trakya Üniversitesi'nde 'Katliama Dur De' yürüyüşü

GÜNDEM 27.10.2023, 11:28
Trakya Üniversitesi'nde 'Katliama Dur De' yürüyüşü

Trakya Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bir yürüyüş düzenleyerek protesto etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, öğrencilerimiz Bolcaana Yemekhanesi önünde toplanarak ellerindeki pankartlarla rektörlük binasına kadar yürüdü.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun da katıldığı “Katliama Dur DE!” yürüyüşünde öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Çetindağ, yaşananlar karşısında sessiz kalmayı insan onuru ve vicdanına aykırı bulduklarını söyleyerek, yaşananlar karşısında sessiz kalmayı insan onuru ve vicdanına aykırı bulduklarını o nedenle vazifelerini gerçekleştirmek adına bir araya geldiklerini kaydetti.

“MASUMLAR VE MAZLUMLAR İÇİN BURADAYIZ, AYAKTAYIZ!”

Kuvözlerde makinelere bağlı olarak yaşama tutunurken kesilen elektrik yüzünden hayata gözlerini açar açmaz tekrar yuman yavruları unutmayacaklarını aktaran Çetindağ, “Uluslararası hukuku ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini hiçe sayan, yasaklı silahlar kullanıp, elektrik, su ve besin kaynaklarını keserek Filistin halkını yıllardır bir açık hava hapishanesi olarak anılan Gazze’de açlığa, sefalete ve ölüme mahkûm eden İsrail’i şiddetle kınıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz, sesimiz gökleri titretmedikçe, tarafsızlığını kaybetmiş medyanın çarpıtılmış haberlerine maruz kalanlar uyanmadıkça bu zulüm ve insanlık dramı asla son bulmayacak. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden masumların canını alan bu şiddet, küçücük meleklerin kanatlarını koparmaktan çekinmeyen bu hudutsuz saldırılar hiç bitmeyecek. İşte tam da bu yüzden masumlar ve mazlumlar için buradayız, ayaktayız!”. dedi.

“FİLİSTİN’DE YAŞANAN ACILARI PAYLAŞIYORUZ”

Acıya kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, Gazze’de yaşanan acıya kayıtsız kalmadıklarını ve üniversite olarak bu tepkiye ortak olmak istediklerini belirtti. Bu yaşanan acı olayları yapanların cezasız kalmamasını dileyen Tabakoğlu, bu aziz milletin yaşananları çok yakından seyrettiğini ve bu acıyı paylaştığını aktardı.

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