Trakya'nın en iyi sözleşmesi Keşan'da imzalandı!

Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti. görevli işçilerinin sendika sözleşmesi 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti. ve DİSK Genel İş Sendikası arasında saat 12.15 sıralarında düzenlenen imza törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Ali Ünal ve Tahir Özçınar, DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, DİSK Keşan Belediyesi İşyeri Temsilcileri, birim müdürleri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Makasçı, “Mayıs ayından bu yana toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Görüşmeler sonucunda bugün itibarıyla imzalarımızı atacağız. Geldiğimiz noktada hedeflediğimiz yere geldik. Bundan dolayı kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“TRAKYA’NIN EN İYİ SÖZLEŞMESİNİ İMZALIYORUZ”

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, personelin gayret ve emeklerinin hakkını veren bir belediye olarak alın ve akıl terine sahip çıktıklarını dile getirerek, “Hem belediyemiz hem de şirket personelimizin hakkını, hukukunu karşılayan toplu iş sözleşmemizin imzalarını hep birlikte atıyoruz.Trakya’nın en iyi sözleşmesini imzalıyoruz. Personelimiz ile aramıza yine kimse giremedi ve çok iyi biliyoruz ki; gözümüzün nuru şirket personelimiz de yine çok mutlu. Çok iyi biliyoruz ki; saygın bir iş ortamı ancak saygın bir ücretle mümkün olabilir. Belediyemizin her bir personeli düne göre daha verimli ve daha da azimli çalışıyor. Bunu Keşan halkı da görüyor. Ama dünden de daha mutlular.Çünkü bugün burada; ifa ettiğimiz toplu sözleşme, Keşan’a olan hizmet borcumuzu gösterme noktasında ciddi bir moral ve motivasyon kaynağıdır. Her zaman dediğimiz gibi; ‘Ömür değil, emek azizdir’.Ama görüyoruz ki; bu aziz emeklere sözde sahip çıkanlar yine aramızda yoklar. Konu karıştırmak olunca ortaya çıkanlar, konu iyileştirme olunca ortadan kayboluyorlar. Hizmet ettirmeme anlayışını şiar edinenler, bugün aramızda yok. Emekçilerimizin bu mutlu gününde yanımızda olmayanlara soruyorum neredesiniz?Tencere-tava çalanlar neredesiniz? 4 yaşındaki çocuğa tencere-tava çaldırdınız. Biz davul çalarak sözleşmemizi kutluyoruz. Neredesin Alaattin Öztürk, neredesin Paçaman, neredesin Şenol Yalı, CHP’liler neredesiniz? Ben siyasetin değil emeğin yanındayım. Konu siyasi gündemler olunca ön sıraya dizilenler; hakların teslim edildiği bu mutlu günde, hangi çıkarların peşinde koşuyorsunuz? Demek ki amaç; işçinin, emekçinin ve çalışanın hakları değil..! Siyasi pirim. Biliyorsunuzdur; siyasi çevrelerin düdüğünü çalarak daire başkanı olan sendika başkanımız şuanAnkara’ya taşınıyor.Yani; kendi çıkarlarının peşinde koşuyorlar. Israrla çağırdığımız halde sizlerin hakları için masaya oturmama sebebi de böylece ortaya çıkmış oldu. Demek ki işçinin emekçinin değil Ankarada’ki seçimin derdine düşmüşler. Bari kaçmadan önce bize bir cevap verseydin. Buradan yine soruyorum; eğer samimiyseniz; işçi kardeşlerimizden kestiğiniz yılda 12 günlük emeklerinin karşılığı olan %3,3’lük sendika aidatını %1’e düşürecek misiniz? Eğer olumlu cevap verirseniz biz de üzerine katacağız ve işçi ve emekçimizin maaşına ekleyeceğiz. Ankarada’ki işlerinizden vakit ayırabilirseniz bunun cevabını da bekliyoruz. Samimiyet ile tekrarlıyorum Keşan Belediyesi’nde işçi, emekçi ve çalışanın sendika başkanı MustafaHelvacıoğlu’dur.” diye konuştu

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi Helvacıoğlu ve Makasçı tarafından imzalandı.