Trakya lezzetleri dünyaya açılıyor

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte kurabiye yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mutfağın kültürel mirasın esaslı bir unsuru olduğunu ifade etti.ANKARA (İGFA) - Kırklareli Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada bakanlık tarafından desteklenen projenin Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti.

Mutfağın gençlerin gastronomi tutkusunu büyütmek ve geleceğin şeflerini yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirten Bakan Kacır, mutfağın kültürel mirasın esaslı bir unsuru olduğunu belirterek, "Eşsiz bir coğrafyanın ürünü olan Türk mutfak kültürü de tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisiyle çeşitlenmiş bir mutfaktır" dedi.

Farklı kültürleri harmanlayan Türk mutfağının, geçmişi, özgünlüğü, kültürel zenginliği ve barındırdığı ürünlerle benzersiz bir lezzet mozaiği olduğunu ifade eden Kacır, "Bu sebeple dünya genelinde Türk mutfağının tanınırlığı giderek artıyor ve gastronomi dünyasında kendisine önemli bir yer buluyor. Yemek kültürümüz, uluslararası platformlarda tanıtılarak daha geniş kitlelere ulaşıyor ve ülkemizin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Gastronomi ve mutfak sanatları gıda ve içecek endüstrisiyle iç içe geçerek ülke ekonomimizden ciddi bir pay alıyor. Turizme ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor. 2022'de elde ettiğimiz 46,5 milyar dolarlık turizm gelirinin yüzde 16,2'sini yeme-içme sektörü oluşturuyor. Ülkemizdeki 35 milyon çalışandan yaklaşık 2 milyonu bu alanda alın teri döküyor." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Kacır, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerini yılda 4 bin 500'den fazla öğrencinin tercih ettiğine vurgu yaparak her yıl bu alanda profesyonelliğin artığını kaydetti.

NİTELİKLİ İSTİHDAM İHTİYACI KARŞILANACAK

Bakan Kacır, Kırklareli mutfağının da kendine özgü tatları, yöresel malzemeleri ve lezzetleri ile Türk mutfağının gastronomik haritasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nın, Kırklareli'nin eşsiz lezzetlerini keşfetmeye, korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacağını aktardı.