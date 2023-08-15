Trakya'dan 4 isim en etkili bilim insanları listesine girdi

Trakya Üniversitesi’nden 4 isim dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede bu yıl Türkiye’den 1.202 bilim insanı yer alırken, Trakya Üniversitesi'nden 4 isim listeye girme başarısı gösterdi.

Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 22 ana bilim dalı ile 176 bilim dalında hazırlanan ve 2019 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Sıralaması” geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede bilim insanları “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride değerlendirilirken Scopus veritabanı kullanılarak nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütlere yer verildi.

2021 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, “yıllık etki” kategorisinde tüm dünyadan toplam 200 bin 409, “kariyer boyu etki” kategorisinde ise 195 bin 605 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Türkiye’den 1.202 bilim insanı yer alırken Trakya Üniversitesinden “kariyer boyu etki” sıralamasında 3 isim, “yıllık etki” sıralamasında ise 4 isim listeye girmeyi başardı.

Elsevier tarafından yayımlanan listelere https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 linkinden erişilebiliyor.