Trafik güvenliği için eşgüdüm toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nı kurul üyesi bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın Başkan ve Genel Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki toplantıya, kurul üyesi bakanlıkların Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların Başkan ve Genel Müdürleri katılım sağladı.

Trafikte Sıfır Can Kaybı hedefiyle hazırlanan "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı"nın da görüşüldüğü toplantıda Bakan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, "Güvenli Sistem Yaklaşımı” esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1749784408947675302