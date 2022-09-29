Trafik bilinci her ortamda geliştirilecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Ankara'da Afşin Bey İlkokulunda "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imza töreni ve bu kapsamda gerçekleştirilen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliğine katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Törendeki konuşmasında imzalanan protokolle okulların çok daha güvenli bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesi için önemli bir iş birliğinin hayata geçirildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İçişleri Bakanlığımızla, okullarımızın hem içinin hem çevresinin güvenli olmasıyla ilgili çok kapsamlı iş birliğini yıllardan beri başarılı bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Özer, müfredatta yer alan zorunlu trafik güvenliği dersine ilave bu eğitimlerle çocukların çok daha bilinçli olacaklarını ve olumlu davranışları pekiştireceklerini söyledi.

Özer, trafik bilincinin geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığı ile uygulamaya konulan mobil trafik eğitim tırları projesinin kısa sürede sahada büyük karşılık bulduğunu, yaklaşık 39 ilde 25 bine yakın öğrenciye trafik eğitimleri verildiğini söyledi.

TRT Genel Müdürlüğünün de içerik üretimi anlamında Bakanlığa destek sağladığına işaret eden Özer, projenin 81 il ve 922 ilçeye hızla yayılacağını kaydetti.