Trafiğe kayıtlı yıllık taşıt sayısı azaldı

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin Temmuz ayı verilerini yayımladı. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan 111 bin 904 adet taşıt sayısı yüzde 2,4 oranında artarken, geçen yılın aynı ayına göre taşıt sayısı yüzde 4,3 oranında azaldı. Yeni araçların yüzde 70,2'si benzinli tercih edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı.

111 bin 904 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı Temmuz ayında; taşıtların yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre bu yüzdelik oran 4,3 azaldı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

647 bin 472 adet taşıtın devrinin yapıldığı Temmuz ayında 54 bin 543 adet otomobilin ise trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 21,8'i Fiat, yüzde 17,2'si Renault, yüzde 9,4'ü Volkswagen, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,3'ü Peugeot, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,6'sı Citroen, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 1,2'si Ford, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,8'i Seat, yüzde 0,4'ü DS ve yüzde 2,6'sı diğer markalardan oluştu.

Bu arada istatistiki verilere Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %70,2'si benzin yakıtlı olduğu yansıdı. Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 132 bin 466'sı beyaz renkli olduğu kaydedildi.