Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu geçti

TÜİK'in Eylül ayı verilerine göre 102 bin 506 adet motorlu kara taşıtının trafiğe kaydı yapıldığı belirlenirken, bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalışın yaşandığı taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları'na yönelik Eylül ayı istatistiki verileri yayımladı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 102 bin 506 adet taşıtın yüzde 38,9'unu otomobil, yüzde 36,5'ini motosiklet, yüzde 14'ünü kamyonet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre taşıt sayısı yüzde 10,2 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 oldu.

Verilere göre, Eylül ayında 740 bin 861 adet taşıtın devri yapılırken, Eylül ayında en çok 39 bin 831 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımında ise yüzde 13,6'sı Fiat, yüzde 11,3'ü Renault, yüzde 10,0'ı Volkswagen, yüzde 8,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Toyota, yüzde 6,8'i Dacia, yüzde 4,5'i BMW, yüzde 4,3'ü Kia, yüzde 4,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 4,0'ı Citroen, yüzde 4,0'ı Honda, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,1'i Skoda, yüzde 2,9'u Peugeot, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,2'si Cupra, yüzde 1,2'si Audi, yüzde 1,0'ı Nissan, yüzde 0,8'i Suzuki ve yüzde 4,1'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde 907 bin 499 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bu arada Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzin yakıtlı olup, kaydı yapılan otomobillerin 165 bin 948'i beyaz renkli olduğu da belirlendi.