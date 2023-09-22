Trafiğe 235 bin 317 taşıt daha eklendi

Ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları'na yönelik Ağustos ayı verilerini yayımladı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu kaydedildi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472 oldu

AĞUSTOS AYINDA 893 BİN 913 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 61,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 89 bin 694 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 525 bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67,0'ı benzin yakıtlı olduğu belirlenirken, yine aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 34,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 214 bin 33'ü gri renkli olduğu tespit edildi.