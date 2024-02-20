Trafiğe 210 bin araç daha katıldı

Motorlu Kara Taşıtları İstatisikleri'ne göre trafiğe Ocak ayında 213 bin 493 aracın kaydı yapılırken, 2 bin 171 aracın kaydı silindi. Böylece trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 951 bin 792 olduğu Türkiye'de, son ay verilerine göre trafiğe kaydı yapılan araçlarda gri renk tercih sebebi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatsitik Kurumu, yılın ilk ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatisiklerini yayımladı. Buna göre Ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarken, bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792 olurken,Ocak ayı sonu itibarıyla kayıtlı taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,8'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 782 bin 589 adet taşıtın devri yapılırken, ocak ayında 113 bin 269 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,5'i benzin yakıtlı olurken, en çok gri renk tercih edildi. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 38,4'e tekabül eden 43 bin 509 otomobil gri renkli oldu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilden yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 12,4'ü mavi, yüzde 11,7'si siyah, yüzde 6,5'i kırmızı, yüzde 2,3'ü yeşil, yüzde 1,3'ü turuncu, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renkli oldu.