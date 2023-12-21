Trafiğe 182 bin 301 araç daha katıldı

Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre Kasım ayında trafiğe 182 bin 301 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 761 aracın ise kaydı silindi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 545 bin oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37,0'ını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise, motosiklette yüzde 82,0, minibüste yüzde 64,5, otomobilde yüzde 55,0, otobüste yüzde 45,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,1, traktörde yüzde 8,7, kamyonette yüzde 7,1 ve kamyonda yüzde 2,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316 oldu. Yılın 11 aylık sürecinde ise 2 milyon 91 bin 21 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,0'ı benzin yakıtlı olup, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 84,6 arttı.

Yine bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 adet otomobilin yüzde 36,0'ı gri, yüzde 27,1'i beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11,1'i siyah, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renkli olduğu belirlendi.