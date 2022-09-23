Trafiğe 112 bin taşıt daha eklendi!

TÜİK'in "Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerine göre Ocak-Ağustos döneminde 804 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları'na yönelik Ağustos ayı istatistiklerini yayımladı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalırken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde16,5 arttı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 71,2, otobüste yüzde 40,3, motosiklette yüzde 40,2, traktörde %34,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otomobilde yüzde 4,3 artarken, minibüste yüzde 30,6 ve kamyonette yüzde 6,1 azaldı.

748 BİN 879 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63,8'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

48 bin 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldığı Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20,7'si Fiat, yüzde 12,5'i Renault, yüzde 9,5'i Volkswagen'den oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzin yakıtlı olurken, kaydı yapılan otomobillerin 151 bin 588'i beyaz renkli olduğu istatistiki verilerde yer aldı.