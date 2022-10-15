Trabzonlu girişimci kardeşler kendi markalarını oluşturdu

Çevre ve doğa dostu ürünlerin üretiminin hızla yaygınlaştığı dünyaya Trabzonlu genç kardeşler de katkı sundu.Tural ŞAHBAZLI/ (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Yıllardır yönetici olarak çalıştıkları özel sektördeki görevlerine rağmen ellerini taşın altına koyarak kendi markalarını oluşturan girişimci kardeşlerin formülü internet satış mağazalarında rekora koşuyor. “Acaba biz de bu şampuanı üretebilir miyiz?” mottosuyla yola çıktıklarını ve başarılı olduklarını ifade eden Ezgir Şiir Calap: “Uzun süre arge çalışmalarının ardından Woughe markamızızı oluşturduk ve iki milyon lira yatırım ile üretime başladık” dedi.

Ezgi Şiir Calap konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:“Biz kadınların en önem verdiği şey saçlarımız. Kesiminden kullandığımız Şampuana, bakım kreminden rengine kadar herşey çok önemli. İtalya’da bir fuarda bulduğumuz şampuanı kullandım ve saçlarıma çok iyi geldi. Oradayken bir kaç adet daha aldım ve bir kaç arkadaşım da denedi. Onlarından mennun kalması ile içinde ne var diye merak ettik. Üreticisini bulduk. İncelettikten sonra, aslında içinde az da olsa köpürmeyi sağlamak için sentetik madde kullanıldığını da gördük. Biz içindekileri belirledikten sonra, formulü biraz daha kimyasaldan uzaklaştırarak tamamen doğalını yapmak için çalışmaya başladık. Laboratuvarlar ile anlaşarak üretim yapmaya karar verdik”

Hayvanlar üzerinde test yaptırmadıklarını belirten Feryal Calap ise şunları söyledi “Dünya genelinde cildin florası ile uyumlu, iyi bakterileri koruyan yaklaşımlar trend haline gelmeye başladı. Bizim iş modelimizin temelinde de araştırmak, tamamen doğal formülü bulmak, en güvenilir ham maddeleri temin etmek, o ham maddelere uygun özel üretim teknolojileri geliştirmek ve ürettiğimiz ürünleri pazara sunmak ve bunu yaparken de son tüketiciyi bilgilendirici çalışmalar yapmak yatıyor. Tamamen doğal denilen ham maddeleri de inceliyoruz. Kullanıcılarımız tüm soru ve önerilerini bizimle paylaşabilirler. Şu anda şampuan ve saç spreyi ile başladık ama farklı ürün gruplarımız ile pazarda yerimizi alacağız. İnstagram hesabımız sürekli aktif, günlük siparişimiz hedeflediğimiz orandan daha fazla ve bu bizi çok mutlu ediyor.”