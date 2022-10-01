Trabzon itfaiyesinden Murat Zorluoğlu'na ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini makamında ağırladı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve personelini kabul etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Bal, Başkan Zorluoğlu’na yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Zorluoğlu’na İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından çiçek ve itfaiye rozeti takdim edildi.



ÖĞRENCİLER İTFAİYECİ OLDU

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında 18 ilçede 23 adet ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler. Öğrencilere itfaiyecilik mesleğini sevdirmek ve farkındalık yaratmayı isteyen Büyükşehir ekipleri, itfaiye kıyafeti giydirdikleri miniklere, yangınlarda kullanılan araçları uygulamalı olarak gösterdiler. Etkinlikler sonunda öğrencilere günün anısına boyama kitapları ve yapboz hediye edildi.



TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünde okuyan gençlerle de bir araya geldiler. Geleceğin meslektaşları ile buluşan ekipler, İtfaiye Haftası dolayısıyla birlikte gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdiler.