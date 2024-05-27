Son Dakika

Trabzon'da turizmin önü açıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde titizlikle çalışıyor Muhtarlar, Başkan Genç’in Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası’nın ulaşım hattının güçlenmesine yönelik verdiği desteği takdirle karşıladı

GÜNDEM 27.05.2024, 09:47
Trabzon'da turizmin önü açıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde titizlikle çalışıyor. Muhtarlar, Başkan Genç’in Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası’nın ulaşım hattının güçlenmesine yönelik verdiği desteği takdirle karşıladı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin turizm potansiyelini artırmak ve turizm sektörünü geliştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla Trabzon'u turizmde daha da öne çıkarmayı hedefleyen Başkan Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde titizlikle çalışıyor. Başkan Genç’in özellikle yaz mevsiminde büyük ilgi gören yaylaların ulaşımı konusunda gösterdiği hassasiyet mahalle muhtarları tarafından takdirle karşılanıyor. Yeşil Yol Projesi kapsamında, 47 milyon TL’lik hibeden yararlanacak olan Kadıralak Yaylası bölgesinde bulunan muhtarlar, Başkan Genç’e verdiği destekten ötürü teşekkür ettiler. 

BÖLGEMİZ RAHATLAYACAK

Kadıralak Yaylası’nın ulaşım ağının güçlenmesiyle birlikte turizm yuvası olacağını belirten Tonya Yenimahalle Muhtarı Mustafa Kemal Karaca, “Kadıralak Yaylası’na bağlı olan bir mahalleyiz. Burası turizme açılmış güzide bir yaylamızdır. Yeşil Yol ile birlikte hak ettiği turizm potansiyelini yakalayacaktır. Yollarımızda eksiklikler var. Yeşil Yol Projesi’yle birlikte bu sıkıntılarımızın giderileceğine inanıyoruz. 47 milyon TL’lik destek hem mahallemizin vatandaşlarını hem de yaylalarımıza gelecek olan yerli ve yabancı turistleri çok rahatlatacaktır. Bu bölgeden geçen Yeşil Yol’dan yaklaşık 15 mahallemiz faydalanacak. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile birlikte kalan yollarımızı tamamlayıp, yollarımızın güvenliğini ve konforunu artıracağız. Yeşil Yol olmadan önce buraya gelen vatandaşlarımız geri dönüyordu. Yollarımız stabilize ve çok kötüydü. Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden ötürü tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi. 

SON DERECE MEMNUNUZ

Yol sorununa yapılacak çalışma ile neşter vurulacağını ifade eden Ortamahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, “Mahallemizde süregelen yol sorununu çözeceği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkür ediyoruz. Burası Trabzon’un turizm destinasyonlarından bir tanesi. Mavi çiçekler açtığı zaman yaylamızı 3 hafta içerisinde 15 bin kişi ziyaret ediyor. Bunun dışında da yılın her ayı yaylamız misafirlerini ağırlıyor. Yaylamızdaki yol ve su sorunlarına göreve gelir gelmez büyükşehir belediye başkanımızın el atması bizi son derece memnun etti. Genç başkanımıza yaptığı ve yapacağı hizmetler konusunda güvenimiz tam. Başkanımıza ne zaman gitsek bizi hiçbir zaman boş çevirmedi. Yaylamızı ziyaret edecek olan insanlarımıza bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Ayrıca su ve lavabo ihtiyaçları için destek bekliyoruz. Önceliğimiz yol. Yol olmazsa yatırım da olmuyor. Bu sorunumuzun çözüleceği için çok mutluyuz. Buraya yazın insan seli oluyor. Turizm açısından daha da gelişeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR

Turizme verilen desteğin çok değerli olduğunu söyleyen Karşular Mahallesi Muhtarı Menderes Küçük ise, “Kadıralak Yayla’mızı binlerce turist ziyaret ediyor. Yaylamıza çıkan yollarımız Yeşil Yol ağına bağlı. Bazı yollarımız dar ve stabilize. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, Yeşil Yol kapsamında hibe edilen bütçeyle yollarımızın konforu artacak. Bu sayede bölgemizi daha çok turist ziyaret edecek. Ulaşım bölgemiz adına büyük önem arz ediyor. Bu güzelim doğayı görmek isteyenlere yardımcı olmalıyız. Mahallemizin ve bölgemizin gelişimi açısından turizme verilen destek çok değerli. Bu konuda mahallelerimizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, turizm adına öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21