Trabzon'da sürdürülebilir ulaşım başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)’ açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu törende yaptığı konuşmada, “2019 yılından itibaren şehrimizin ulaşım sorunlarının çözümü önceliğimiz oldu. Tüm projelerimizde olduğu gibi Trabzon SKUP projemizin de odak noktası istişaredir, katılımdır ve ortak akıldır” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin şehirde bir ilk olarak hayata geçirdiği, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığından yaklaşık 6 milyon euro Avrupa Birliği hibe desteği verilen Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı için açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AB Türkiye Delegasyonu Mali İş Birliği Bölüm Başkanı Odoardo Como, AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Ortahisar Belediye Başkanı-Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

ULAŞIM PROJELERİNİ SIRALADI Başkanı Zorluoğlu, kentsel ulaşım alanında daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Trabzon inşa etmek adına başlattıkları Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Çocukların dışarıda oynayabildiği bisikletle ve yerel olarak kolayca hareket edilebilen, havası kaliteli insanların kendilerini güvende hissettikleri, dinlenme ve ferahlama için yeşil alanları olan aktif bir hayat biçimini teşvik eden spor ve hareket için yeterli imkânların olduğu ve dezavantajlı insanların yeterli desteği aldığı şehirlere yaşanabilir şehirler diyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu tarafa Trabzon’umuzu daha yaşanabilir bir şey haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın içerisinde, şehrimizin ulaşım sorunlarının çözümü hep öncelikli oldu. Şehirde çok uzun yıllardır konuşulan ancak adım atılmayan Ulaşım Ana Planı’nı 2022 yılında tamamlayarak hayata geçirdik. Yeni şehir içi yollar, kaldırımlar ve otoparklar, dolmuş dönüşümü, iyi işleyen yaygın bir toplu taşıma sisteminin oluşturulması, lojistik planımız, yayalaştırdığımız caddeler, yeni otogar ve ulaşımın tek elden yönetilmesini sağlayan yeni ulaşım binası bu çalışmalarımızdan sadece bazılarıdır” dedi.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRİYORUZ Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın önemine de değinen Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; “2013 yılından bu yana Avrupa'da birçok şehirde uygulanmaya başlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, yaşam kalitesini artırmak amacıyla şehirlerdeki insanların ve ticari kuruluşların hareketlilik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan stratejik düzeyde bir plandır. Bunu diğer geleneksel ulaşım planlarından ayırt eden özellikleri ise ulaşım talebinden daha çok insana odaklanması ve taşıtlardan ziyade yayaları öncelemesidir. Bugün startını verdiğimiz Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile şimdi kentsel ulaşıma yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Taşıtı değil, yayayı önceleyen özel araçlardan daha çok yürümeyi, mikro hareketliliği ve toplu taşımayı öne çıkaran bu yeni anlayışı uygun altyapılar oluşturarak hayata geçirmek, Trabzon gibi oldukça sıkışık ve eski bir şehir için hayatidir diye düşünüyorum.”

PROJEMİZİN ODAK NOKTASI İSTİŞAREDİR “Bugün Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın startını veriyoruz ancak proje bu planın yanında yeni yürüyüş ve bisiklet yolları yapımı, kavşak modernizasyonları gibi bileşenleri de uhdesinde barındırmaktadır. Yaklaşık 6 milyon euro bütçesi olan projemizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte Avrupa Birliği hibe desteğiyle hayata geçiriyoruz. SKUP Trabzon isimli projemizin odak noktası istişaredir, katılımdır ve ortak akıldır. Kentte yaşayan her kesimin plan yapım sürecine aktif katılımı ve planı sahiplenmesi başarı için olmazsa olmazdır. Kentsel ulaşım alanında ortaya koyacağımız sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sadece Trabzon'a değil aynı zamanda ülkemizin genel ulaşım sektörüne de önemli katkılar yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sürecin en başından bu tarafa hep yanımızda olan değerli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve onun şahsında tüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine, Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna, Trabzon Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Ulaşım Daire Başkanlığımıza, Trabzon Valiliğimize ve paydaşlarımıza, emniyet ile jandarma teşkilatlarımıza, projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. SKUP Trabzon’un şimdiden ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”