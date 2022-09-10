Trabzon'da sene yol senesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu Sene Yol Senesi” sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ortahisar ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, üstyapı çalışmalarını cadde cadde, sokak sokak incelemeye devam ediyor. Hemen her gün bir ilçeyi ya da mahalleyi ziyaret etmeye özen gösteren Başkan Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Hakan Usta, Ayvalı Mahallesi Muhtarı Necmettin Bayram, Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı Zeki Özsalih, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Kâşif Mazlum ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

GRUP YOLUNA 2 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yeşilova-Yeşilhisar-Ayvalı-Gündoğdu grup yoluna 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Grup yolunu inceleyen Başkan Zorluoğlu çalışmalardan memnun kaldı.

OTOBÜS MÜJDESİ VERDİ

Başkan Zorluoğlu kendisine yoğun ilgi gösteren Gündoğdu Mahallesi sakinleri ve beraberindeki muhtarlarla bir süre sohbet etti. Talepleri ve sıkıntıları dikkatlice dinleyen Başkan Zorluoğlu, ilgili birim amirlerine anında talimat verdi. Mahalle sakinlerinin otobüs talebi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediye Meclisimizde karar aldık. Mahallenize özel halk otobüsleri hizmet verecek ve biz de onlara destek sağlayacağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da ücretsiz taşıyacaklar. Bu konudaki mağduriyetinizi gidereceğiz” dedi.

3 YILDA ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK

Gittiği her mahallede gördüğü ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu da belirten Başkan Zorluoğlu, “Desteğiniz bizleri ayakta tutuyor. İlginiz, işimizi daha motive şekilde yapmamızı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır her alanda yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Şehrimizin çehresini değiştiren projeler ortaya koyduk. Merakla beklenen Ganita-Faroz projemizin açılışını seneye yapacağız. Kadınlar Pazarımız tamamlanmak üzere. Pazarkapı Camisi’nin etrafını düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Merkezde değil 18 ilçemizde görünür olmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ortahisar’da altyapıyı tamamladık, üstyapı çalışmalarımız hızla sürüyor. Yine Beşirli’deki kötü koku sorununu dereleri ıslah etmek suretiyle giderdik. Gülcemal dolgu alanı ile Ganita arasında kalan boş alan var. Orada bulunan iki kanalın ıslahını da yapınca o bölgeyi plaj olarak hizmete açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.